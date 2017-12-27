На севере Ирана произошло новое землетрясение

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Один человек погиб, 56 пострадали в результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду на севере Ирана, передает агентство IRNA со ссылкой на службу медицинской помощи.

По данным сейсмологического центра Ирана, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в 00.54 по местному времени (01.24 мск) неподалеку от Тегерана — примерно в 40 километрах к западу от него. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Отмечается, что жертвой землетрясения стал мужчина, скончавшийся из-за проблем с сердцем.

На прошлой неделе неподалеку, на севере страны, произошло землетрясение магнитудой 5,2, ощущавшееся и в Тегеране. Погибли два человека, пострадали более 100.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.