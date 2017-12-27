Россия помогла освободить двух белорусских медиков в Ливии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Двоих медиков — граждан Белоруссии освободили в Ливии благодаря усилиям российского МИД и главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня в Москве", — сказал он.

В белорусском МИД подтвердили факт освобождения медиков.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре этого года, после того как у них истек контракт с одним из медицинских учреждений, их задержали вооруженные люди в городе Зинтан. У врачей отобрали документы, а без них покинуть город и проехать через блокпосты они не могли.

Деньгов рассказал, что освободить их удалось в результате взаимодействия с ливийским МИД и руководством Службы безопасности правительства Национального согласия. Представители правительства также помогли в переговорах с вооруженными людьми, захватившими белорусских граждан, после чего медиков удалось вывезти в безопасное место.

По словам Деньгова, днем они прилетят в Москву, после чего направятся в Минск.

Глава Чечни рассказал, что во время недавнего визита в Минск обсуждал проблему освобождения врачей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Я заверил, что приложим все усилия для их вызволения", — написал Кадыров в Telegram, добавив, что по его поручению этим вопросом занимался его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов.