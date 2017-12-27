В Луганске из-за взрыва гранаты погиб человек

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения при взрыве ручной гранаты в одной из квартир Луганска, сообщил в среду начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики Константин Дахненко.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.