В Луганске из-за взрыва гранаты погиб человек

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (366)

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения при взрыве ручной гранаты в одной из квартир Луганска, сообщил в среду начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики Константин Дахненко.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.6% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"В городе Луганск в квартале Жукова в результате взрыва ручной гранаты в квартире жилого дома получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 1994 года рождения, и получили осколочные ранения две женщины 1997 года рождения", — цитирует Дахненко Луганский информационный центр.

По его словам, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.