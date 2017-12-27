СМИ сообщили о похищении в Киеве российского специалиста по блокчейну

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер пропал в Киеве. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 40-летнего программиста похитили недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры. Очевидцы рассказали, что злоумышленники в темной одежде и балаклавах затащили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Знакомые Лернера, обратившиеся в Оболонское районное управление полиции, указали, что пропавший перестал выходить на связь 26 декабря во второй половине дня.

Отмечается, что с 2014 года Лернер, уроженец Курска, жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.