В Перу адвокат террориста Гусмана попросил об освобождении своего клиента

МЕХИКО, 27 дек — РИА Новости. Адвокат бывшего лидера перуанской маоистской группировки "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь") Абимаэля Гусмана во вторник попросил об освобождении своего клиента, отбывающего пожизненный срок за терроризм, после помилования, предоставленного экс-президенту страны Альберто Фухимори.

Именно при Фухимори, который был главой Перу с 1990 по 2000 годы, властям удалось практически полностью уничтожить "Сендеро Луминосо", многие годы державшую страну в страхе.

"Я по своей инициативе и как адвокат прошу свободы моему подзащитному, доктору Абимаэлю Гусману, сидящему в тюрьме уже 25 лет", — приводит портал Noticias24 слова защитника Альфредо Креспо.

По его словам, Гусман сейчас плохо себя чувствует, а между тем именно состояние здоровья стало причиной, по которой президент Перу Педро Кучински решил помиловать Фухимори в минувшее воскресенье. Фухимори (79 лет) отбывал срок, в том числе, и за массовые убийства, совершенные его войсками и полицией в отношении повстанцев из "Сендеро Луминосо" в 1991-1992 годах. Помилование он получил по гуманитарным мотивам, так как страдает неизлечимым заболеванием.

Гусману сейчас 83 года. "Он болен, страдает от высокого давления, сердца, депрессии, псориаза, каждый день его осматривает доктор", — отметил адвокат Креспо.

Группировка "Сендеро Луминосо" была создана Гусманом в 1960 году. В нее вошли в основном университетские преподаватели и студенты одного из самых бедных перуанских департаментов (сейчас — регионов) Аякучо. В мае 1980 года организация перешла к вооруженной партизанской войне против представителей власти. В 1992 году Гусман был захвачен в ходе спецоперации.