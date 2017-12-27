В Перу адвокат террориста Гусмана попросил об освобождении своего клиента

МЕХИКО, 27 дек — РИА Новости. Адвокат бывшего лидера перуанской маоистской группировки "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь") Абимаэля Гусмана во вторник попросил об освобождении своего клиента, отбывающего пожизненный срок за терроризм, после помилования, предоставленного экс-президенту страны Альберто Фухимори.
Именно при Фухимори, который был главой Перу с 1990 по 2000 годы, властям удалось практически полностью уничтожить "Сендеро Луминосо", многие годы державшую страну в страхе.
"Я по своей инициативе и как адвокат прошу свободы моему подзащитному, доктору Абимаэлю Гусману, сидящему в тюрьме уже 25 лет", — приводит портал Noticias24 слова защитника Альфредо Креспо.
По его словам, Гусман сейчас плохо себя чувствует, а между тем именно состояние здоровья стало причиной, по которой президент Перу Педро Кучински решил помиловать Фухимори в минувшее воскресенье. Фухимори (79 лет) отбывал срок, в том числе, и за массовые убийства, совершенные его войсками и полицией в отношении повстанцев из "Сендеро Луминосо" в 1991-1992 годах. Помилование он получил по гуманитарным мотивам, так как страдает неизлечимым заболеванием.
Группировка "Сендеро Луминосо" была создана Гусманом в 1960 году. В нее вошли в основном университетские преподаватели и студенты одного из самых бедных перуанских департаментов (сейчас — регионов) Аякучо. В мае 1980 года организация перешла к вооруженной партизанской войне против представителей власти. В 1992 году Гусман был захвачен в ходе спецоперации.