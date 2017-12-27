ВСУ нарушили режим прекращения огня один раз за сутки, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (365)

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС), противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрел велся в направлении населенного пункта Калиновка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщил собеседник агентства.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины.