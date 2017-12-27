Договор по открытому небу: источник заявил о введении ограничений для США

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору об открытом небе, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Аляска и Гавайи как ответ на Калининград

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией США. По данным источников издания, Вашингтон собирается зеркально ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом", "закрыв" небо для наблюдателей на Аляске и Гавайях.

Представитель Госдепартамента подтвердил РИА Новости, что власти США раздумывают над ответными мерами на предполагаемое несоблюдение Россией соглашения. При этом американский чиновник не пояснил, в чем именно будут заключаться новые ограничения.

Необоснованные претензии

Российские власти назвали претензии США необоснованными. В Кремле призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

В МИД пояснили, что договор сам по себе достаточно сложный, его положения не всегда можно "однозначно интерпретировать".

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ограничение не нанесет никакого вреда России, однако добавит очередную "ложку дегтя" в и без того непростые отношения двух государств.

Договор об открытом небе

В 1992 году 23 государства-члены ОБСЕ подписали соглашение, которое подразумевает взаимные инспекции. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами путем совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.