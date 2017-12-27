Президент Боливии считает, что Гватемала продала свое достоинство США

МЕХИКО, 27 дек – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес резко раскритиковал решение властей Гватемалы вслед за США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Это полнейшее издевательство над международным сообществом, правительство Гватемалы не признает резолюцию Ассамблеи ООН и решает перенести посольство в Иерусалим. Мы сожалеем, что некоторые правительства продают свое достоинство империи, чтобы не потерять крохи помощи от USAID (Агентства США по международному развитию)", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.

При этом глава МИД Гватемалы Сандра Ховель заявила во вторник, что никаких вариантов неисполнения решения о переносе посольства нет. "Это суверенное решение государства Гватемала, на меня не оказывалось никакого давления по этой теме", – приводит радио W слова Ховель.