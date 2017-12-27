МОСКВА, 27 — РИА Новости. Британский фрегат St. Albans 23 декабря сопроводил российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море. Английский фрегат вел наблюдение за российским кораблем на протяжении трех дней.

Про это событие написали крупные британские СМИ, среди которых Independent, Daily Mail и Guardian. Читатели изданий активно делились мнениями о произошедшем в комментариях.

Ряд пользователей отметили, что российский корабль имел право находиться в международных водах.

"Пропагандистская пустышка: российский корабль проплыл через международные воды, а русофобы из партии консерваторов говорят об акте агрессии. Вам не обязательно быть поклонником Путина, чтобы признать это глупостью. Военные расходы США в девять раз выше, чем в России. Кто несет реальную угрозу миру?" — пишет noli illegitimi carborundum.

Многие комментаторы обратили внимание на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил, что его страну не удастся запугать, а сам он "без колебания защитит британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Русские не проблема. Как насчет того, чтобы направить эти угрозы в сторону тех, кто представляет реальную угрозу британцам?" — вопрошает thornaby.

"Смешно. Британия сегодня не может защитить уличный ларек", — иронизирует Big_Simon_Knight,

"Он собрался плыть в северные моря на лодке?" — пишет Dave F,

Некоторые пользователи усомнились в боеспособности британского флота.

"Удивлен, что у британских ВМС есть корабли в рабочем состоянии. С таким флотом русские — последняя наша проблема", — отмечает TrollsExterminator.

Многие пользователи призывают к миру и нормализации отношений между странами.

"Не понимаю, почему Великобритания относится к России как в врагу. Что Россия сделала плохого для нас? Просто из-за того, что США и ЕС против России не значит, что Великобритания должна поступать так же", — пишет runbyidiots,

"Это уже нелепо. Реальные враги под боком, а мы продолжаем тыкать палкой медведя. Нам нужно отойти от ментальности Холодной войны", — призывает outragerabblerabble.