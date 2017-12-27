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В мире

"Русские не проблема": читатели СМИ о российском фрегате вблизи Британии

05:4327.12.2017
(обновлено: 08:23 27.12.2017)
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© Фото : spacebattles.com/Leo1Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков. Архивное фотоФрегат проекта 22350 Адмирал Горшков. Архивное фото
© Фото : spacebattles.com/Leo1

МОСКВА, 27 — РИА Новости. Британский фрегат St. Albans 23 декабря сопроводил российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море. Английский фрегат вел наблюдение за российским кораблем на протяжении трех дней.

Фрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фото.
CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS
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Про это событие написали крупные британские СМИ, среди которых Independent, Daily Mail и Guardian. Читатели изданий активно делились мнениями о произошедшем в комментариях.

Ряд пользователей отметили, что российский корабль имел право находиться в международных водах.

"Пропагандистская пустышка: российский корабль проплыл через международные воды, а русофобы из партии консерваторов говорят об акте агрессии. Вам не обязательно быть поклонником Путина, чтобы признать это глупостью. Военные расходы США в девять раз выше, чем в России. Кто несет реальную угрозу миру?" — пишет noli illegitimi carborundum.

Фрегат типа 26 Kent Королевских ВМС Великобритании. Архивное фото
© Фото : Defence Images
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Многие комментаторы обратили внимание на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил, что его страну не удастся запугать, а сам он "без колебания защитит британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Русские не проблема. Как насчет того, чтобы направить эти угрозы в сторону тех, кто представляет реальную угрозу британцам?" — вопрошает thornaby.

Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний
© AFP 2017 / Andy Buchanan
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"Смешно. Британия сегодня не может защитить уличный ларек", — иронизирует Big_Simon_Knight,

"Он собрался плыть в северные моря на лодке?" — пишет Dave F,

Некоторые пользователи усомнились в боеспособности британского флота.

"Удивлен, что у британских ВМС есть корабли в рабочем состоянии. С таким флотом русские — последняя наша проблема", — отмечает TrollsExterminator.
Многие пользователи призывают к миру и нормализации отношений между странами.

Мужчина склонился над клавиатурой. Архивное фото
© Fotolia / smolaw11
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"Не понимаю, почему Великобритания относится к России как в врагу. Что Россия сделала плохого для нас? Просто из-за того, что США и ЕС против России не значит, что Великобритания должна поступать так же", — пишет runbyidiots,

"Это уже нелепо. Реальные враги под боком, а мы продолжаем тыкать палкой медведя. Нам нужно отойти от ментальности Холодной войны", — призывает outragerabblerabble.

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В мире
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
"а мы продолжаем тыкать палкой медведя" - эта фраза просто квинтесенция всех действий штатов и запада.
05:48
27.12.2017
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Дядя Вадя
"Не понимаю, почему Великобритания относится к России как в врагу" - потому что наличие врага, для любой общности, является объединяющем фактором сплочения нации, посмотрите как хохлам эту технологию впежили, так они сердешные аж из шкуры лезут, чтобы доказать всему миру какие мы гадкие, только чёт не очень у них получается, вранья много и понтуются как собаки на помойке, а всё потому, что на нашей стороне правда которая им глаза колет....в общем, бесконечная история
06:32
27.12.2017
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