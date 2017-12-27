Меланья Трамп приказала спилить старейшее дерево у Белого дома

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Старейшее дерево на лужайке Белого дома, посаженное в середине 19-го века, будет спилено по решению жены президента США Меланьи Трамп, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя первой леди.

Мелания Трамп отдала соответствующее распоряжение на основе доклада Национального дендрария США, в котором говорится, что магнолия, посаженная в 1835 году седьмым президентом страны Эндрю Джексоном, сильно повреждена и не падает лишь благодаря поддержке специальных конструкций.

В сообщении говорится, что для спасения дерева были приложены все усилия, а решение Меланьи Трамп принято в целях обеспечения безопасности посетителей Белого дома.

Первая леди распорядилась сохранить куски древесины и семена для посадки новой магнолии на этом месте.