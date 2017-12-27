Поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа объявили персоной нон грата

МЕХИКО, 27 дек – РИА Новости. Бразилия приняла решение объявить персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо, сообщает во вторник портал O Globo со ссылкой на МИД южноамериканской страны.

Этот шаг предпринят в ответ на действия Каракаса, который решением национального учредительного собрания объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады. Глава собрания Делси Родригес заявила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал из-за истории с импичментом президента Дилмы Роуссефф.

Как отмечает бразильский МИД, венесуэльского посла в Бразилиа нет. Он был назначен более года назад, однако с тех пор так и не представил верительные грамоты главе Бразилии.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд также объявила нежелательными лицами дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия со стороны венесуэльских властей. В частности, это коснулось посла Венесуэлы в Канаде, который до этого уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций. Также персоной нон грата объявлен поверенный в делах Венесуэлы в Канаде.