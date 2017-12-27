В небе над Донбассом заметили необычное свечение

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необычные светящиеся облака были замечены в небе над Луганской областью утром во вторник. Фотографии и видео явления опубликованы в группе "Регион 13 — Луганск" на Facebook.
Оно же в Луганске, Волгограде и Миллерово #нло pic.twitter.com/OPOLFOxxZI— Necro Mancer (@666_mancer) 26 декабря 2017 г.
"Сегодня утром со стороны Станицы (Луганской), вначале что-то летело и крутилось; как ракета, потом вот такое облако", — пишет местная жительница, запечатлевшая облака.
Автор фотографий отмечает, что на снимок попало второе облако — первое она снять не успела.
Ранее жители Симферополя сообщили о громком хлопке, который был слышен по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ начали появляться сообщения о метеорите. В МЧС заявили, что хлопок мог быть связан с прохождением самолетом звукового барьера.