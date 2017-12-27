Российское посольство призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта, пытавшегося завоевать Россию в начале XIX века.

"Двадцать шестого декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров", — говорится в сообщении в Twitter, приуроченном к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

При этом запись сопровождается двумя хештэгами: "Учите историю" и "Не быть обреченными повторять те же ошибки" (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).

Сообщение проиллюстрировано картиной художника Иллариона Прянишникова "В 1812 году" (1874), на которой изображены пленные французские солдаты, бредущие по снегу под конвоем русских крестьян.

Армия Наполеона, которая насчитывала более 600 тысяч человек и включала в себя помимо французских войска целого ряда стран Европы, вторглась в Россию 24 июня 1812 года (по новому стилю). По итогам сражений почти вся Великая Армия была разбита, ее остатки через полгода покинули Россию.