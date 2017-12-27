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Российское посольство призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

00:2527.12.2017
(обновлено: 01:26 27.12.2017)
1849387
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США. Архивное фотоЗдание посольства России в США. Архивное фото
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта, пытавшегося завоевать Россию в начале XIX века.

Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Двадцать шестого декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров", — говорится в сообщении в Twitter, приуроченном к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

При этом запись сопровождается двумя хештэгами: "Учите историю" и "Не быть обреченными повторять те же ошибки" (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).

Фрегат St. Albans ВМС Великобритании. Архивное фото.
CC BY 2.0 / Royal Navy Media Archive / Lphot Dave Jenkins / HMS ST ALBANS
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Сообщение проиллюстрировано картиной художника Иллариона Прянишникова "В 1812 году" (1874), на которой изображены пленные французские солдаты, бредущие по снегу под конвоем русских крестьян.

Армия Наполеона, которая насчитывала более 600 тысяч человек и включала в себя помимо французских войска целого ряда стран Европы, вторглась в Россию 24 июня 1812 года (по новому стилю). По итогам сражений почти вся Великая Армия была разбита, ее остатки через полгода покинули Россию.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Шельдешев
США не то, что чужую, свою историю не знают. Вернее знают, то что в 1812 они спасли мир не зная от кого. У них в мозгах только одно- что кого то когда то они победили
00:29
27.12.2017
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Максим ИсаевTS 2912
TS 2912, В отличии от вас.., мы свою историю помним и знаем.. Это вы - без роду, без племени, без земли и истории
00:54
27.12.2017
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