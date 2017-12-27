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В мире

"Домой, курвы!" Как встречают украинских рабочих в Европе

08:0027.12.2017
3291769
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границуСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Введение безвизового режима между Евросоюзом и Киевом стимулирует массовый переезд жителей постсоветской страны на Запад. По данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, нелегально на заработках в ЕС может находиться до 10 миллионов украинцев. Резкий приток переселенцев уже фиксируют в Чехии. Как сообщает "Радио Прага", местным властям пришлось повысить квоты на прием украинских мигрантов за последние месяцы в несколько раз. Это чревато обрушением рынка труда страны.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМитинг в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Митинг в Варшаве

"Метод карусели"

Цистерна Газпром Нефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Русско-немецкий сговор". Польша и Украина проиграли "Газпрому" в Германии
В 2017 году Киев заключил со странами ЕС соглашение об отмене виз. Договор позволяет украинцам находиться в Евросоюзе в течение 90 дней в качестве туристов без возможности легально устроиться на работу. Где есть закон — там и нарушители. Желающие обойти запрет находят возможности остаться в Европе без права на это, но с риском настроить против себя полицию и местное население.

"Криминальные структуры, занимающиеся нелегальной миграцией, существуют в самих европейских странах, — рассказал РИА Новости сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. — Однако украинцы могут обходиться и без них".

"Чаще всего используется так называемый метод карусели. Документы оформляются на срок 90 дней в какой-либо из стран, по истечении этого времени нелегал перебирается в другую — и так при необходимости по кругу", — рассказал эксперт. Первооткрывателями подобного способа обходить закон были жители Балкан, на которых режим безвиза распространился еще 10 лет назад. 

На месте украинцы часто устраиваются в компании, занятые деятельностью в серой сфере. Рекрутерские объявления, заманивающие в Европу, пестрят предложениями, плохо согласующимися с нормами трудовых кодексов стран ЕС. Работникам, по истечении 90 дней становящимся нелегалами, с порога предлагается трудиться по 10-12 часов в сутки с единственным выходным в неделю. Не уточняют при этом важное обстоятельство: если метод карусели не применить вовремя, то украинский переселенец оказывается в полной зависимости от своего работодателя, точно знающего, что тот находится в Евросоюзе незаконно.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастник митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участник митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года

Дешевые вместо квалифицированных

Варшава. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Украина и Польша обсудили "дорожную карту" примирения народов двух стран
Трудовые мигранты оказались в центре спора двух политиков: главы МИД Украины Павла Климкина и премьера Польши Матеуша Моравецкого. Председатель кабинета министров заявил, что, принимая гастарбайтеров, его страна "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". Климкин посчитал себя задетым. "Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы у вас работают. Я знаю случаи, когда им предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают", — отреагировал политик.

В действительности же высокое жалованье украинцев — крайняя редкость, поскольку подавляющее большинство из них трудоустроено на работах, непривлекательных для местного населения. 

В ЕС у приезжих украинцев есть недоброжелатели. Среди тех, кто хуже всего относится к переехавшим с Востока, — местные профсоюзы. По их мнению, постсоветские граждане демпингуют на рынке труда, понижая своим низкооплачиваемым трудом зарплаты для всех. "Радио Прага" цитирует депутата чешского парламента Любомира Заоралека, сетующего на приток "дешевой рабочей силы из Украины", тогда как Прага рассчитывала на "квалифицированных специалистов". 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники митинга против возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве. 18 марта 2017 года

"Все украинцы скоро будут у нас"

Переезд в  Восточную Европу для уроженца постсоветского пространства — еще и столкновение с местной культурой, пропитанной воспоминаниями о событиях XX века. Российский политик и политолог Сергей Станкевич рассказал РИА Новости, что польскому обществу свойственно обостренное восприятие исторических драм прошлого, переживание минувшего как настоящего. Введение Киевом в пантеон национальной славы такого фанатичного противника поляков, как Степан Бандера, сказалось и на положении украинских гастарбайтеров. Полиция фиксирует многочисленные случаи нападения националистов на переехавших с Востока.

Многие в среде ультраправых считают Западную Украину утраченными польскими землями. Националисты пронесли транспарант со словами "Помним Вильнюс, помним Львов" по центру Варшавы в ходе манифестации 11 ноября, приуроченной ко Дню независимости. На этом фоне в стране проходят резонансные нападения на выходцев с востока.

Так, группу украинцев избили на улице в Варшаве за то, что они разговаривали на родном языке. Под Гданьском националисты окружили дом, где жили украинские гастарбайтеры: в окна полетели камни. Как писала польская Gazeta Wyborcza, нападавшие использовали также бейсбольные биты, при этом кричали "Польша для поляков" и "Домой, курвы!".

© AFP 2017 / Janek SkarzynskiУчастники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша

В странах, не имеющих счетов к Киеву, опасения вызывают сами размеры трудовой миграции. Как рассказал Sputnik чешский политолог Ян Миклас, украинцы занимают второе место по численности среди всех диаспор страны. "Боюсь, что этим решением (введением безвиза. — Прим. ред.) в ближайшее время мы переместим сюда все 43 миллиона жителей Украины. Значительная часть украинцев захочет исправить свое сложное экономическое положение, отправившись в Европу", — говорит депутат чешского парламента Зденек Ондрачек.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
V-post
В Германии такое лет 20-30 назад тоже было. Все низкооплачиваемые ниши были заняты гражданами из Польши. Многие остались, некоторые (кто помнее и овладел языком) даже открыли собственные фирмы. Большинство потом уехало назад и теперь их сюда за 5 марок в час больше не заманишь
08:24
27.12.2017
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kotelena13
Заоралек и Ондрачек очень переживают.... ))
08:25
27.12.2017
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