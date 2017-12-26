Саакашвили пообещал поставить на крыше экран для Порошенко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что в случае домашнего ареста разместит на крыше дома экран, который сможет увидеть президент Украины Петр Порошенко.

Саакашвили заявил журналистам, что его намерены поместить под домашний арест, и в этом случае ему "будет скучно". "Но если меня закроют под домашний арест, вы знаете адрес моего балкона. У меня будут микрофоны. Я сейчас думаю, где подешевле достать экран", — цитирует политика Ukraina.ru.

По его словам, в этом случае за ним сможет наблюдать и глава государства. "Этот экран будет видно из окон Администрации президента. Он может оттуда смотреть на мой экран. Представляете, какое захватывающее зрелище — я сижу на диване без дела с экраном и со звуком", — сказал Саакашвили.

Правоохранительные органы попытались задержать Саакашвили 5 декабря в Киеве. Сторонники экс-губернатора отбили его у силовиков, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день полицейские пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать политика удалось только 8 декабря.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, он остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять политика под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.