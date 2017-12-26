Судно "Механик Ярцев" может зайти в Саутгемптон для осмотра

ЛОНДОН, 26 дек — РИА Новости, Мария Табак. Российское грузовое судно "Механик Ярцев", давшее сильный крен у берегов Великобритании, возможно, зайдет в Саутгемптон для осмотра, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"По данным, предоставленным посольству России в Великобритании британской береговой охраной, 26 декабря российское грузовое судно "Механик Ярцев", направлявшееся в Северную Ирландию, дало крен близ английского города Портсмут. В настоящее время судно, на борту которого находятся 13 россиян, стоит на рейде, рассматривается возможность захода в английский порт Саутгемптон для дополнительного осмотра в сопровождении британского буксира и всепогодного спасательного корабля", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что посольство находится в контакте с представителем ОАО "Северное морское пароходство", британской береговой охраной и капитаном судна.

"Посольству подтверждена готовность местных спасательных служб для проведения эвакуации в случае необходимости", — отметил сотрудник диппредставительства. Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что сообщений о какой-либо угрозе жизни и здоровью экипажа российского грузового судна не поступало.

В посольстве работает круглосуточный телефон экстренной связи +44 7768 566 868, добавил он.