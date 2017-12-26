Вован и Лексус заставили спикера Рады 40 минут разговаривать с "роботом"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли спикера Верховной рады Андрея Парубия, позвонив ему от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает Ukraina.ru.

При этом с парламентарием беседовали даже не сами пранкеры, а "робот". "Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами", — пояснил Столяров.

Реплики пранкеры нарезали из записи разговора с Алли, которого они разыграли накануне, представившись Парубием. "Президента ПА НАТО мы вчера выкладывали, но Парубием были мы", — отметил Лексус.

От имени Алли пранкеры заявили Парубию, что в Евросоюзе опасаются провала референдума по вступлению Украины в НАТО. Это, по его словам, может привести к непредсказуемым последствиям. Спикер Рады ответил, что вопрос о референдуме необходимо обсудить с экспертами и западными партнерами.

"Но, позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины", — заявил Парубий.

Ранее пранкеры от имени председателя украинского парламента предупредили главу Парламентской ассамблеи НАТО, что на предполагаемом референдуме по вопросу о вступлении в альянс украинцы могут проголосовать против. Тот, в свою очередь, отметил, что этот процесс в организации считают преждевременным, добавив, что подготовка референдума должна идти параллельно с выполнением Минских соглашений.