Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали иск против Пентагона

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Три крупных американских города — Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия — подали иск в федеральный суд штата Вирджиния против Министерства обороны США, передает новостной портал UPI.

Их претензии связаны с тем, что многих военнослужащих, которым было запрещено владеть оружием, не внесли в национальную систему проверок ФБР.

Издание отмечает, что это позволило бывшему служащему ВВС купить мощную винтовку и убить 26 человек в техасской церкви.

"Эта ошибка со стороны Пентагона привела к невинным жертвам", — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Инцидент произошел 5 ноября. Девин Келли открыл стрельбу по прихожанам в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио, погибли более двух десятков человек. После автомобильной погони и перестрелки с местным жителем он покончил с собой.

По данным следствия, Келли купил полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 в 2016 году в Техасе. К тому моменту его с порицанием уволили из ВВС США и отдали под трибунал по обвинению в насилии над женой и пасынком, а также в том, что он угрожал членам семьи оружием.