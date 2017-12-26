США ввели санкции против 2 граждан КНДР, причастных к ракетной программе

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Власти США ввели во вторник санкции против двух представителей Трудовой партии Кореи (ТПК) за причастность к баллистической программе КНДР, сообщило во вторник американское министерство финансов.

По его информации, санкциям подверглись "два высокопоставленных представителя министерства военной промышленности КНДР Ким Чон Сик и Ли Пён Чо".

Как указывается в сообщении, поступившем в РИА Новости, данное ведомство "несет ответственность за программы баллистических ракет КНДР, оно подверглось санкциям США в 2010 году".

Подчеркивается, что Ким Чон Сик "является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе в усилиях по переводу (ракет) с жидкого на твердое топливо". Согласно приведенной информации, Ли Пён Чо играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, его ведомство "преследует руководителей баллистических программ КНДР в рамках кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции Пхеньяна и полной денуклеаризации Корейского полуострова".

По его словам, нынешний шаг американских властей последовал за принятой в пятницу резолюцией Совета Безопасности (СБ ООН) с новыми санкциями против КНДР.

Как отметили в минфине, режим санкций предусматривает замораживание любых активов фигурантов черного списка, которые могут находиться под юрисдикцией США.