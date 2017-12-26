Жээнбеков рассказал о сильном влиянии идеологии ИГ* в Центральной Азии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об усилении распространения идеологии "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), ведется активная вербовка граждан стран Центральной Азии.

"Усиливается распространение идеологии ИГ* и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств. Считаю, что без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность, надежную охрану государственных границ и противостоять значительной части современных вызовов и угроз", — сказал Жээнбеков в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

* Террористическая организация, запрещенная в России