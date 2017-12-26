Принцип раздела Каспийского моря согласован, заявил Карасин

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Принцип раздела Каспийского моря согласован, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".
При этом дипломат не смог утвердительно ответить на вопрос, будет ли в 2018 году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
"Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да". Вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане. Прогнозирую, что повестка дня этой встречи президентов будет весьма насыщенной. Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании. Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить", — добавил Карасин.
В начале декабря в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны договорились по всем остававшимся вопросам о статусе Каспийского моря, фактически текст соответствующей конвенции готов. Теперь текст конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в Казахстане в первой половине следующего года.