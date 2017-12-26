Принцип раздела Каспийского моря согласован, заявил Карасин

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Принцип раздела Каспийского моря согласован, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

"Да, но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, согласован ли принцип разделения Каспия.

При этом дипломат не смог утвердительно ответить на вопрос, будет ли в 2018 году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

"Я человек "битый", поэтому не буду категорически говорить "да". Вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане. Прогнозирую, что повестка дня этой встречи президентов будет весьма насыщенной. Но по мере приближения встречи на высшем уровне могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании. Поэтому не стал бы исключать подготовительной встречи министров иностранных дел или рабочих групп для того, чтобы эти нюансы уточнить", — добавил Карасин.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

В начале декабря в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны договорились по всем остававшимся вопросам о статусе Каспийского моря, фактически текст соответствующей конвенции готов. Теперь текст конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в Казахстане в первой половине следующего года.