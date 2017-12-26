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Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (383)
21:0626.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не укладывается решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму, но на первый взгляд, оно кажется странным.

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Совбезе прокомментировали решение США по Иерусалиму

В ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ Лукашенко не только высказался по Иерусалиму, но также отметил роль России в борьбе с террористами в Сирии.

"То, что Россия спасла Сирию и сохранила государство это… если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе РФ по консолидации здоровых сил, укрепления этого государства, политических развязок, созывов конгресса нацдиалога — это большой вклад вашего государства в решение тех проблем, которые существуют в Сирии", — сказал белорусский лидер.

По его словам, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля выглядит несколько странным.

Вид Иерусалима. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму. Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего в еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная", — сказал он.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.

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