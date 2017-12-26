ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. США расширили санкции против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц, сообщается на сайте Министерства финансов.

В санкционные списки вошли замглавы департамента Рабочей партии военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик (KIM, Jong Sik), а также первый вице-председатель департамента при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо (RI, Pyong Cho).

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать ракетную и ядерную программу, аргументируя это угрозой со стороны Соединенных Штатов. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Американский лидер неоднократно заявлял о готовности принять меры против КНДР. Так, во время выступления в ООН Трамп пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать Соединенным Штатам.

За последние несколько месяцев США значительно усилили санкционное давление на КНДР. Всего при администрации Трампа Соединенные Штаты внесли в список санкций по Северной Корее более 70 человек и компаний.

Санкции против КНДР расширили также в Совбезе ООН.