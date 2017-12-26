У посольства России нет данных об угрозе экипажу судна "Механик Ярцев"

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Мария Табак. Сообщений о какой-либо угрозе жизни и здоровью экипажа российского грузового судна "Механик Ярцев", получившего сильный крен у берегов Великобритании, в посольство РФ в Лондоне не поступало, сообщил РИА Новости представитель диппредставительства.

"Мы на связи с властями для выяснения деталей ситуации. Сообщений о том, что жизни и здоровью экипажа судна что-либо угрожает, не имеется", — сказал собеседник агентства.

Ранее британская береговая охрана сообщила, что судно "Механик Ярцев" получило сильный крен у берегов Великобритании, но 13 членам экипажа опасность не угрожает.

В настоящее время положение судна стабильно, энергоснабжение на нем обеспечивается. "Механик Ярцев" встал на якорь, стабильность судна поддерживает лоцманский катер.

Представители спасательных служб готовы подключиться к операции при необходимости.