Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по стабильности

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Архивное фото

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Архивное фото

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности", — отмечается в документе.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе разговора Лавров и Тиллерсон затрагивали и другие международные темы, в том числе ситуацию на Украине в контексте выполнения минских договоренностей.

"Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", — добавили в МИД РФ.