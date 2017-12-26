В ОБСЕ приветствуют договоренность об обмене пленными в Донбассе

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что приветствует договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении на сайте ОБСЕ во вторник.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Глава ДНР заявил, что обмен пленными пройдет ориентировочно в 13.00 мск.

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", — говорится в сообщении.

Сайдик призвал стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену.