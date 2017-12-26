Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию на Корейском полуострове, российский министр подчеркнул необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений. Подчеркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу", — говорится в сообщении.