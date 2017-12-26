Порошенко надеется, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе состоится.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Глава ДНР заявил, что обмен пленными пройдет ориентировочно в 13.00 мск.

"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет… Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы… Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года", — заявил Порошенко в ходе встречи с родственниками пленных. Слова президента во вторник приводит его пресс-служба.

Как отметил Порошенко, в последние дни все компетентные ведомства работали над освобождением пленных в круглосуточном режиме для того, чтобы были задействованы все необходимые правовые механизмы. Он подчеркнул, что для запланированного обмена задействовал все возможности международного давления, в том числе в рамках "нормандского формата", церкви, а также партнеров из международных правозащитных организаций и из США. Обмен пленными стал возможен благодаря минским соглашениям, добавил Порошенко.

Вместе с тем глава украинского государства заверил родственников пленных, что распорядился обеспечить материальную и медицинскую помощь всем освобожденным.