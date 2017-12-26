В Литве боятся загрязнения моря нефтепродуктами из-за ЧП с сухогрузом

ВИЛЬНЮС, 26 дек – РИА Новости. Загрязнение акватории Балтийского моря нефтепродуктами из-за севшего на мель сухогруза в районе Клайпедского порта возможно, считает экспертная международная комиссия по оценке ситуации.

Как рассказали Sputnik Литва в пресс-службе Вооруженных сил республики, при внешнем осмотре судна была зафиксирована деформация корпуса. При ухудшении погодных условий, которые и сейчас неблагоприятны, высока вероятность, что корпус пострадает еще сильнее и произойдет утечка нефтепродуктов.

Экспертам пришлось лететь к судну вертолетом ВВС, так как шторм не позволил подплыть к нему на катере. Также сообщается, что вертолет эвакуировал одного из членов экипажа, у которого были проблемы со здоровьем.

Принадлежащее греческой компании судно Ocean Crown с командой из 20 человек потерпело аварию в ночь на воскресенье недалеко от Клайпедского морского порта во время бури. Причиной ЧП стала поломка главного двигателя, из-за чего корабль стал неуправляемым, и его вынесло на мель.

Сейчас судно находится примерно в 200 метрах от берега. Есть вероятность, что на помощь придется вызывать более мощные, чем есть в Клайпедском порту, буксиры.

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