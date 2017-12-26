МИД ДНР: принятие Киевом закона об амнистии позволит освободить пленных

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Принятие Киевом законов об амнистии и особом статусе Донбасса позволит освободить всех пленных, заявила РИА Новости во вторник и.о. главы МИД ДНР, представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе по Украине Наталья Никонорова.

"Тема амнистии и недопущения преследования лиц, участвовавших в событиях в Донбассе, — это вопрос, который, если будет решен, снимет все дальнейшие дискуссии на эту тему. Это вопрос, который находится на стыке политического трека и гуманитарного", — отметила Никонорова.

По ее словам, принятие Киевом законов об амнистии и особом статусе Донбасса позволит не только окончательно решить вопрос освобождения пленных и исключить дальнейшее преследование лиц-участников конфликта в Донбассе, но и приблизит политическое урегулирование. "То есть состоится в таком случае окончательный обмен и уже не будет причин задерживать и удерживать наших граждан… Закон об особом статусе в третьей статье как раз содержит норму об амнистии и недопущении преследования лиц. Вступая в силу, этот закон решает все остальные вопросы", — заявила Никонорова, отметив, что принятие этих законов возможно при согласовании с ДНР и ЛНР.

Закон, которым предлагается на год продлить особый статус Донбасса, вступил в силу 10 октября. Документ был принят Верховной радой Украины в скорректированной президентом редакции. В законе уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Согласно пункту 5 Комплекса мер по иплементации минских соглашений, принятому контактной группой 12 февраля 2015 года, власти Украины должны "обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". Киев отказывается выполнять это требование, заявляя, что амнистия ополченцев возможна только после проведения выборов в регионе и только для тех, кто не совершил тяжких преступлений. При этом осенью 2017 года на Украине вступил в силу закон об амнистии участников военной операции украинских силовиков. В ДНР назвали этот закон "плевком в лицо жителей Донбасса".