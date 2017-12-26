Минобороны Черногории закупит в Канаде три вертолета Bell

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Власти Черногории планируют подписать в январе договор о покупке в Канаде трех многофункциональных вертолетов Bell, сообщил министр обороны республики Предраг Бошкович.

Минобороны передает слова министра о том, что многофункциональные машины будут в большей степени приобретены для решения гражданских задач: помощи при ЧС, медицинского транспорта и тушения пожаров. В военном смысле вертолеты будут осуществлять воздушный надзор и контроль территории Черногории.

"Вертолеты приобретаются на средства из бюджета МО в ближайшие пять лет, в январе будет подписан договор с канадским государственным агентством по поддержке экспорта. Для вертолетов необходимо обеспечить и необходимые места стоянки на аэродроме Голубовци", — цитирует минобороны Бошковича.

По его данным, всего черногорские минобороны и МВД располагают 14 вертолетами, семь из которых в летном состоянии.

Министр обороны добавил, что вооруженные силы Черногория вскоре приобретут на выделенные Германией деньги шесть легких бронированных транспортных средств.

Он также сообщил о подготовке к приобретению нового стационарного радара для военных целей.

"Сейчас готовится проект того, где радар будет установлен и будет ли он среднего или дальнего действия. Защиту нашего воздушного пространства обеспечат союзники – Греции и Италия, как уже делают это для Албании", — приводит слова Бошковича минобороны Черногории.