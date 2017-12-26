Катар призвал Гватемалу отказаться от идеи перенести посольство в Иерусалим

ДУБАЙ, 26 дек — РИА Новости. Катар призвал власти Гватемалы отказаться от принятого вслед за США решения перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, назвав это решение, "не имеющим правовых оснований", говорится в сообщении МИД Катара.

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.

"Решение Гватемалы провокационное и не имеющее юридических оснований, оно противоречит международному консенсусу, которое нашло свое отражение в отказе генеральной ассамблеи ООН большинством голосов признать Иерусалим столицей Израиля и призыве ко всем государством воздержаться от направления туда своих дипмиссий. МИД рассчитывает, что Гватемала пересмотрит это решение, и не будет попирать права палестинцев", — отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Катара подчеркнуло, что поддерживает права палестинского народа и резолюции СБ ООН, принятые по палестинской проблеме, которые предусматривают создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.