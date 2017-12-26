Саудовские власти казнили виновника ДТП, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 26 дек — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии привели во вторник в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли шесть человек из одной семьи, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".

Управлявший джипом в пьяном состоянии Мухаммед аль-Кахтани на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек из одной семьи, в том числе дети. Шесть человек погибли на месте в результате аварии, одна девочка осталась жива.

Он был казнен в понедельник в Эр-Рияде.