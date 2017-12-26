Троих граждан ОАЭ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана

ДУБАЙ, 26 дек — РИА Новости. Трое граждан Арабских эмиратов приговорены к тюремному заключению на сроки от 7 до 15 лет за шпионаж в пользу Ирана, сообщает издание Gulf News.

Верховный Апелляционный суд Абу-Даби постановил, что 28-летний эмиратский военный передавал информацию иранским агентам, работавшим в посольстве в Абу-Даби.

Кроме того, суд приговорил женщину из Судана к 10 годам тюрьмы и последующей депортации за помощь осуждённому эмиратцу в передаче информации иранским агентам.

Помимо этого, также за шпионаж в пользу Ирана 35-летний гражданин ОАЭ приговорён к 10 годам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч долларов, а его сообщника — подданного Бахрейна — приговорили к трём годам заключения и штрафу в 13 тысяч долларов. Ещё один эмиратец был также осуждён за шпионаж в пользу Ирана и получил семь лет тюрьмы.