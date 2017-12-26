Хуситы отпустили сотрудника Красного Креста после восьми месяцев плена

САНА, 26 дек — РИА Новости. Повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) отпустили на свободу сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого удерживали в заложниках восемь месяцев, сообщил РИА Новости представитель миссии МККК в Йемене Аднан Хизам.

Как сообщалось ранее, повстанцы захватили одного из сотрудников миссии и его отца 5 апреля.

"Сотрудник МККК является гражданином Ирана и работает в миссии Красного Креста в Йемене. Его освободили после 8 месяцев плена, в котором он находился по непонятным причинам… Миссии удалось посетить его во время плена, чтобы удостовериться в его безопасности", — сообщил представитель миссии.

В штате Красного Креста работают специалисты из более чем 100 стран мира.

Сотрудник покинул Сану во вторник на борту одного из самолетов миссии, направившегося в Джибути.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.