В ЛНР сообщили об обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, обстрел продолжается.
"По состоянию на 16.40, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины.