В ЛНР сообщили об обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинские силовики сегодня, 26 декабря, в 15.45 нарушили режим прекращения огня, применив миномет калибром 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы (АГС) и стрелковое оружие с направления Луганское в направлении Калиновка", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции, обстрел продолжается.

"По состоянию на 16.40, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, но силовики и ополченцы уже обменялись обвинениями о нарушениях режима тишины.