В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нидерландская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает портал NL News со ссылкой на полицию.

Среди задержанных три гражданина Нидерландов и один гражданин Швеции. Подозреваемым от 21 года до 30 лет. Голландские власти получили от иностранного государства сообщение о возможной причастности к терроризму одного из подозреваемых. Задержание прошло после его прибытия в Нидерланды в воскресенье.

"Нет конкретной информации, которая бы говорила о (готовящемся) нападении. В том, что касается предупреждения терактов, прокуратура и полиция не идут ни на какие риски. Любых признаков может быть достаточно для вмешательства", — заявил прокурор.

Также в ходе расследования были проведены обыски по четырем адресам в городах Влардинген, Делфт и Гауда. Правоохранительные органы изъяли несколько носителей с данными для дальнейшего исследования.