Бельгийские истребители F-16 вернулись после участия в операции коалиции

БРЮССЕЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Четыре бельгийских истребителя F-16, принимавших участие в операции коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ — ред.) в Ираке, во вторник вернулись в страну, сообщило министерство обороны.
Самолеты приземлились на базе бельгийских ВВС Кляйне-Брогель в провинции Лимбург во Фландрии.
Шесть бельгийских F-16 27 июня 2016 года вылетели на Ближний Восток для участия в операции "Пустынный сокол" в поддержку международной коалиции. Бельгийские ВВС сменили подразделение Нидерландов, которые до этого участвовали в действиях коалиции на протяжении одного года. Предполагалось, что бельгийская миссия завершится в июне 2017 года, но участие в ней четырех истребителей пришлось продлить на полгода по запросу Нидерландов и международной коалиции.
*Террористическая организация, запрещена в России