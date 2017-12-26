Бельгийские истребители F-16 вернулись после участия в операции коалиции

БРЮССЕЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Четыре бельгийских истребителя F-16, принимавших участие в операции коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ — ред.) в Ираке, во вторник вернулись в страну, сообщило министерство обороны.

"Истребители F-16, которые провели последние 18 месяцев в Иордании в рамках выполнения международной миссии против террористической группы ИГ* в Ираке, вернулись в Бельгию", — говорится в сообщении ведомства в Twitter

Самолеты приземлились на базе бельгийских ВВС Кляйне-Брогель в провинции Лимбург во Фландрии.

Шесть бельгийских F-16 27 июня 2016 года вылетели на Ближний Восток для участия в операции "Пустынный сокол" в поддержку международной коалиции. Бельгийские ВВС сменили подразделение Нидерландов, которые до этого участвовали в действиях коалиции на протяжении одного года. Предполагалось, что бельгийская миссия завершится в июне 2017 года, но участие в ней четырех истребителей пришлось продлить на полгода по запросу Нидерландов и международной коалиции.

Бельгия и Нидерланды участвуют в действиях международной коалиции по очереди. Решение о продолжении участия бельгийских истребителей в борьбе с террористами было принято на фоне терактов в Брюсселе в марте 2016 года, ответственность за которые взяла на себя группировка ИГ*. Жертвами взрывов стали 32 человека, 340 получили ранения.

*Террористическая организация, запрещена в России