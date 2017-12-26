Израиль планирует открыть 16 новых полицейских участков в Иерусалиме

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Израильская полиция планирует открыть 16 новых полицейских участков в палестинских районах Иерусалима, передает палестинское агентство Вафа со ссылкой на израильские источники.

По данным источников, в ужесточение мер безопасности входит также строительство главного офиса полиции, усиление охраны израильских границ в пределах города, возведение трех полицейских вышек в районе Дамасских ворот. Как отмечает агентство, в рамках плана власти Израиля сделают ремонт ворот, подведут освещение, построят дороги и установят 40 камер. Данные меры безопасности предпринимаются, чтобы предотвратить ситуации, подобные кризису, связанному с установкой металлоискателей и видеокамер в районе Храмовой горы.

В июле этого года у Храмовой горы появились системы контроля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Позднее израильские власти убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше двух недель с разной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.