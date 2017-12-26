Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у сограждан

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал длительное заключение за коррупцию и был помилован действующими властями, попросил прощение у своих сограждан.

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию в гражданском обществе Перу. В понедельник в столице страны Лиме собралось более пяти тысяч манифестантов, выступающих против решения главы государства. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.

"Я знаю, что результаты работы моего правительства были хорошо приняты частью населения. Но с другой стороны я признаю, что обманул других сограждан. Я прошу у них прощения от всего сердца", — заявил Фухимори. Его краткое выступление было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в Facebook.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.