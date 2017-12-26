Суд в Киеве рассмотрит 3 января иск Саакашвили к миграционной службе

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Окружной административный суд Киева начнет рассмотрение по сути 3 января 2018 года жалобы бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение управления Миграционной службы Украины в Киевской области, которая отказала политику в предоставлении дополнительной защиты в стране.

"Суд объявляет об окончании стадии предварительного заседания и назначает судебное заседание по рассмотрению иска по сути на 3 января 15.00 (16.00 мск)", — сказала судья Татьяна Скочок на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Во время заседания судья также зачитала заявление защиты Саакашвили, в котором он просил запретить Государственной миграционной службе совершать любые действия по его выдворению в Грузию до момента вступления в законную силу решения Окружного админсуда Киева по сути иска. Также адвокат просил суд запретить осуществлять экстрадицию до момента вступления в законную силу решения суда Минюсту Украины. Однако суд в удовлетворении заявления отказал.

Ранее Михаил Саакашвили заявил что, миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине, однако ему также было отказано.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.