Железняк заявил о безответственности внешней политики США

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поставками летального оружия Украине Соединенные Штаты Америки расписываются в безответственности своей внешней политики и отсутствии намерений способствовать прекращению военных действий в Донбассе, считает заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Поставками летального оружия людоедскому режиму (президента Украины Петра) Порошенко, который продолжает войну с народом Донбасса, США расписываются в безответственности своей внешней политики и в полном отсутствии намерения способствовать прекращению военных действий на юго-востоке, а значит, открыто поддерживают игнорирование Киевом минских соглашений", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Как подчеркнул депутат, "вашингтонским ястребам, так же как их киевским марионеткам", нет дела до того, сколько еще людей погибнет в Донбассе. По словам Железняка, остается сделать вывод, что своей политикой на Украине, расширением НАТО в Европе и другими деструктивными действиями США стремятся сохранить нестабильность вблизи границ России.