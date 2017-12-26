Хашим Тачи назвал суд по преступлениям косовских албанцев несправедливостью

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи назвал формирование Специального международного суда по преступлениям в Косово и Метохии исторической несправедливостью по отношению к Приштине и ветеранам Освободительной армии Косово (ОАК).

Представители Специального международного суда по военным преступлениям в Косово в начале июля заявили, что орган, называемый также судом по преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК) в Гааге, готов к работе.

Приштинские СМИ в конце декабря сообщили, что первые обвинения в военных преступлениях вскоре могут быть выдвинуты парламентарию и брату премьера Рамуша Харадиная — Дауту и дяде президента Тачи Азему Сулья, которые ранее отвечали перед различными судами за деятельность в рядах ОАК, но в настоящее время находятся на свободе.

"Специальный суд – историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Это (формирование суда – ред.) было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) Тачи.

Ранее среди вероятных обвиняемых СМИ региона называли множество представителей нынешнего руководства самопровозглашенной республики. Сам глава Косово Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в июне коалиции являются ветеранами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.