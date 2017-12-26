Хашим Тачи назвал суд по преступлениям косовских албанцев несправедливостью

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи назвал формирование Специального международного суда по преступлениям в Косово и Метохии исторической несправедливостью по отношению к Приштине и ветеранам Освободительной армии Косово (ОАК).
Приштинские СМИ в конце декабря сообщили, что первые обвинения в военных преступлениях вскоре могут быть выдвинуты парламентарию и брату премьера Рамуша Харадиная — Дауту и дяде президента Тачи Азему Сулья, которые ранее отвечали перед различными судами за деятельность в рядах ОАК, но в настоящее время находятся на свободе.
"Специальный суд – историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Это (формирование суда – ред.) было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", — цитирует Радио и телевидение Косово (РТК) Тачи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.