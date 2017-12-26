Матвиенко выразила соболезнования после наводнения на Филиппинах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с многочисленными жертвами, вызванными наводнениями и оползнями в результате тропического шторма на юге Филиппин.

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, составило по меньшей мере 200 человек.

"С тревогой узнали о разрушениях и многочисленных жертвах, вызванных наводнениями и оползнями в результате тропического шторма на юге Филиппин. Под ударами разбушевавшейся стихии тысячи филиппинских семей лишились крова и имущества, но никакой материальный ущерб нельзя сравнить с невосполнимой утратой — гибелью людей", — говорится в телеграмме, направленной Матвиенко на имя председателя Сената Конгресса Филиппин Акилино Пиментеля.

От имени Совфеда и от себя лично она выразила искренне сочувствие всем пострадавшим и соболезнования родственникам погибших.

"Твёрдо верим, что филиппинский народ сумеет преодолеть последствия разрешительного стихийного бедствия", — говорится в телеграмме.