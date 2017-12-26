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В мире

Выбор РИА Новости: ожидаемые события международной политики в 2018 году

14:4026.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наступающий 2018 год, как ожидается, станет для международной политики очередным годом перемен и новых надежд.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Трамп заявил, что Америка быстро становится великой

Для разных стран это связано с разными причинами. В ряде европейских стран пройдут выборы глав государств. Предстоит отправиться на избирательные участки и американцам, но у них это будут выборы в конгресс, от результата которых, впрочем, могут во многом зависеть и перспективы президента США Дональда Трампа.

Без преувеличения эпохальное событие ожидает Кубу. От власти там отойдет семья, правившая Островом свободы почти шестьдесят лет — с 1959 года кубинским лидером был Фидель Кастро, а затем его брат Рауль. И вот теперь и он уходит в отставку.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Мы пришли в Сирию не просто так". Военный эксперт о российской группировке
Очень важным год будет и для Ближнего Востока. После победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии приходит время политического урегулирования. И, как представляется, именно в 2018 году во многом станет ясно, удастся ли запустить полноценный мирный процесс в этой стране, которая несколько лет была охвачена войной.

Надежды связаны и с Украиной. Активно обсуждается вопрос о введении в эту страны миротворцев ООН. Не исключено, что это поможет более эффективно обеспечить разведения сторон конфликта и, как следствие, будет способствовать реализации политической части минских соглашений.

РИА Новости предлагает свой взгляд на эти и другие главные внешнеполитические события будущего года.

Выборы-2018: не только в России

В наступающем году граждане ряда государств выберут новых руководителей своих стран. Выборы президента пройдут, в частности, в Финляндии. Здесь, как ожидается, все будет без сюрпризов — наиболее вероятным победителем эксперты считают нынешнего главу государства Саули Ниинистё. Так что во в целом позитивных отношениях России и Финляндии после выборов вряд ли что-то изменится. Ниинистё выступает, в частности, за сохранение статус-кво по вопросу взаимодействия страны с НАТО. Большинство финского населения, согласно опросам, выступает против вступления страны в североатлантический альянс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Орбан обвинил Сороса во вмешательстве в предвыборную кампанию в Венгрии
В 2018 году главу государства выберут и в еще одной стране Евросоюза — Венгрии. Проголосовать за правящую партию "Фидес" готовы более 40 процентов избирателей. Поддержка следующего за этим политического блока "Йоббик" в два раза меньше. Обе партии развернули борьбу за избирателей, живущих за пределами Венгрии, в частности, на Украине и Румынии. Преобладающей темой в ходе предвыборной кампании является миграционная проблема. Как "Фидес", так и "Йоббик" не поддерживают санкции ЕС против России. В случае победы "Фидес" нынешний премьер-министр Виктор Орбан возглавит парламент страны уже в третий раз.

В следующем году нового президента изберут в Грузии. По всей видимости, эти выборы станут последними, когда за грузинского лидера граждане страны проголосуют напрямую. В октябре этого года парламент принял поправки в конституцию, согласно которым президента будут избирать 300 назначенных членов избирательной коллегии. Изменения должны вступить в силу в 2024 году. Со списком кандидатов на президентский пост пока ясности нет, поэтому оценить, по какому пути Грузия пойдет после 2018 года, еще не представляется возможным. Желание баллотироваться уже озвучила бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. На выборы, вероятно, пойдет и действующий президент Георгий Маргвелашвили.

Между войной и миром

Дмитрий Песков. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков: РФ может стать посредником между США и КНДР лишь при желании сторон
С Северо-Восточной Азией ожидания связаны боле тревожные. В то время как США и КНДР во взаимных провокациях дошли до угроз военного характера, мировое сообщество задается вопросом, быть или не быть войне на Корейском полуострове. И есть чего опасаться — ни Ким Чен Ын, ни Трамп не отличаются предсказуемостью.

В Пхеньяне, например, говорят, что КНДР не стремятся воевать, но и избегать этого не будут. "Сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметили в МИД Северной Кореи.

Вашингтон тоже постоянно демонстрирует, что умеет делать воинственные заявления. "Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы), но это не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным", — говорил ранее Трамп.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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США используют проблему КНДР для сдерживания России и КНР, считает Патрушев
Учитывая накал страстей, ситуация легко может перерасти в военное противостояние. Вопрос только в том, кто первый применит ядерное оружие — США или КНДР. Москва считает, что в этом конфликте уступить должен тот, кто умнее. Осталось выяснить, кто. Пока же ни один аналитик не берется предсказать исход событий. Но все сходятся во мнении, что полномасштабные боевые действия могут иметь катастрофические последствия для всего региона.

И позиция США, похоже, начинает меняться. Во всяком случае, госсекретарь РексТиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, что "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

Вотум Трампу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Китай признал, что Трамп безнадежен
Предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в конгресс США по традиции определят не только внутриполитическую повестку страны на предстоящие несколько лет, но и будут иметь большое значение для международных отношений.

На кону все 435 мест в палате представителей, 33 из 100 мест в сенате, а также посты губернаторов в большинстве штатов. Республиканцы с 2014 года удерживают большинство в обеих палатах, однако предстоящая кампания обещает стать для "слонов" большим вызовом. После череды скандалов, от так называемого "российского вмешательства" в выборы президента, до споров вокруг Obamacare, налоговой реформы, обвинений в сексуальных домогательствах и внутрипартийных противоречий, позиции республиканцев в ряде ключевых и колеблющихся штатов сильно ослабли, особенно это касается прогноза по выборам в палату представителей.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Американист: Трамп не смог улучшить отношения с Россией, потеряв инициативу
Как отмечают аналитики, предстоящие выборы и то, с каким перевесом победят демократы, станет своеобразным вотумом доверия Дональду Трампу и, в том числе, его внешнеполитическим инициативам.

Сам Трамп в последние недели уходящего года пытался делать все, чтобы партийные спонсоры на фоне исторического падения его рейтингов не отвернулись от республиканцев: налоговая реформа, дающая послабления большим корпорациям, похоже, будет одобрена, сдержал президент и еще одно знаковое предвыборное обещание — одобрил перенос посольства США в Иерусалим.

От бомбардировок к переговорам

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВКС России блестяще выполнили свою задачу в Сирии, заявил Путин
Уходящий год стал переломным для борьбы с терроризмом в Ираке и Сирии. Два года назад, когда ВКС России начали действовать на сирийской территории, террористы держали под контролем большую часть страны. С тех пор ситуация кардинально изменилась — как сообщил этой осенью министр обороны РФ Сергей Шойгу, в руках у террористов остается менее 5% территории САР.

И есть все основания полагать, что в наступающем году борьба с террористами в Сирии будет закончена. Россия даже заявила о намерении сократить часть своей военной группировки в этой стране.

Истребители Су-35С
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
В связи с этим все более актуальным становится политическое урегулирование, которое, вероятно, попытаются активизировать в 2018 году. Его основной площадкой остается Женева, где ведутся межсирийские переговоры под эгидой ООН. Пока они не привели к ощутимым результатам из-за попыток некоторых оппозиционных групп выдвигать для политического урегулирования предварительные условия, заведомо неприемлемые для Дамаска, — в частности, об отставке президента Сирии Башара Асада.

Одним из важных шагов в направлении политического урегулирования станет конгресс национального диалога Сирии, проведение которого было анонсировано в декабре. Ожидается, что он состоится в Сочи 29-30 января, а специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января.

ООН в Донбассе

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс
Одно из важных ожидаемых событий 2018 года — ввод вооруженной миротворческой миссии ООН на восток Украины. Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. По его словам, ооновские миротворцы могут быть размещены на линии разведения сил в Донбассе для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж уже практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам. Однако позиции сторон по поводу этого документа сильно разнятся.

Сомневается и ОБСЕ, наблюдателей которой предполагается охранять. "Есть мнение (в ОБСЕ — ред.), что наблюдатели в нынешнем виде — безоружные, гражданские — будут находиться в большей безопасности, нежели в том случае, если к ним приставить вооруженного человека", — сказал РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Большие проблемы маленьких
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Большие проблемы маленьких

Тем не менее, решение вопроса о миротворцах ООН в Донбассе могло бы стать значительным успехом на пути урегулирования конфликта на востоке Украине и перехода от военной фазы к политической.

Конец эпохи Кастро

Рауль Кастро. Архивное фото
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Рауль Кастро подтвердил, что останется у власти на Кубе до апреля
В феврале 2018 года завершится полугодовой процесс выборов в органы народной власти Кубы. Казалось бы, событие не из ряда сенсационных. Но дело в том, что в результате этого процесса должен закончиться более чем полувековой период, когда Остров свободы возглавляли представители семьи Кастро — сначала Фидель, а затем его брат Рауль.

Сам 86-летний Рауль Кастро, занимающий посты председателя совета министров, главы госсовета и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, заявлял, что выдвигать свою кандидатуру не намерен. И теперь весь мир волнует вопрос, кто придет на смену прославленной семье революционеров.

Рауль Кастро. 27 декабря 2016
© AP Photo / Ladyrene Perez
Эксперт предположил, кто может стать главой Кубы после Рауля Кастро
По оценкам экспертов, наиболее вероятным кандидатом на пост нового лидера Кубы является 57-летний первый заместитель председатель Госсовета Мигель Диас-Канель. Несмотря на то, что этот человек не принадлежит к "старой гвардии" кубинского политбюро, его настрой едва ли можно назвать либеральным. Он, в частности, неоднократно выступал с весьма резкими заявлениями в адрес Вашингтона.

Конкуренцию Диас-Канелю могли бы теоретически составить представители оппозиции, однако она сильно разделена, и значительная ее часть считает, что участие в выборах ничего не даст. Так что курс Кубы на ближайшие годы, наверняка, останется социалистическим.

Бег на месте в сторону отмены

Северное крныло Белого дома освещеное красными, белыми и синими огнями
© AFP 2017 / Alex Brandon
"Инструмент давления на общество". Политолог о новых санкциях США против РФ
Прошло уже чуть меньше четырех лет с момента введения санкций ЕС в отношении России. И практически с тех же пор внутри Евросоюза время от времени возникают разговоры об их отмене, хотя бы частичной. Наверняка, речь об этом зайдет и в 2018 году.

Против антироссийских санкций регулярно высказываются представители руководства и ведущие политики Австрии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Кипра. О вредности ограничительных мер говорят деловые круги европейских тяжеловесов — Германии и Франции. Но пока все остается только на словах. На деле все государства ЕС до сих пор голосуют за продление санкций — якобы для того, чтобы не нарушать принцип солидарности в Европейском союзе. И в обозримой перспективе, наверное, "бунтов" не предвидится.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Но ряды противников санкций все же постепенно расширяются. И в Москве надеются, что в структурах Евросоюза, наконец, перестанут идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов. Сама же Россия заявляет о желании развивать взаимодействие с ЕС такими темпами, к которым готовы европейские партнеры.

Референдум под сомнением

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Молдавии считает, что страна "не выживет" без России
Следуя моде на референдумы, которую задал уходящий год, свой плебисцит в 2018 году могут провести и в Молдавии. Здесь президент страны Игорь Додон в пику настроенным прозападно правительству и парламенту хочет вынести на всенародное обсуждение вопрос о запрете на законодательном уровне идеи объединения с Румынией.

Планируется, что референдум будет носить консультативный характер. Перспективы его проведения, надо сказать, довольно сомнительны. Дело в том, что подавляющее большинство жителей Молдавии настроено не в пользу присоединения к Румынии. В ходе опроса, проведенного в ноябре, 62,8% респондентов выступили против так называемой унии, за — только 22,2% опрошенных. Понимая это, кабинет министров и парламент вряд ли позволят Додону провести плебисцит  это было бы большим ударом по имиджу прозападных, что в Молдавии зачастую синонимично слову "прорумынских", сил.

Тем не менее, в случае реализации этой идеи, исход референдума будет очевиден. Одним из его последствий может стать то, что Приднестровье лишится неплохого козыря в переговорах с Молдавией. Ведь потенциальное вхождение в состав Румынии в Тирасполе называют в качестве одного из главных аргументов против воссоединения с Молдавией: это совершенно не устраивает русскоязычное большинство приднестровцев. Референдум, если он состоится, может эти опасения снять.

Реформа образования на Украине

Здание Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Нужна детализация: Европа дала оценку украинскому закону об образовании
На Украине в 2018 году должны заработать так называемые языковые статьи нового закона об образовании, вызвавшего резкую негативную реакцию в России и ряде других европейских стран.

Этот документ существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Предполагается, что в действие закон будет вводиться поэтапно, но уже с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках нацменьшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. А с 2020 года образование на Украине планируется сделать полностью украиноязычным.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В МИД прокомментировали ситуацию с украинским законом об образовании
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева и говорит о дискриминации русскоязычного населения. В правительствах ряда других стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Дошло до того, что премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы постановила, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка" и это говорит о дискриминации. В связи с этим она предложила Киеву внести в документ поправки.

Язык Киев подвел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Язык Киев подвел
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