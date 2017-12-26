МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отель в Нью-Йорке, в котором проходили съемки второй части фильма "Один дома", предлагает гостям воспользоваться услугой "Живи как Кевин" и почувствовать себя главным героем картины — Кевином Маккаллистером.

Отмечается, что "испытать ощущения Кевина" можно будет "в номере и на территории всего отеля". О чем именно идет речь, отель не уточняет.

Услуга обойдется примерно в 895 долларов. За эти деньги фанаты смогут сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и лимитированную коллекцию дисков. Кроме того, подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей, выросших в то время.

Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа.

Отель приурочил предложение к 25-й годовщине фильма.

Рождественский комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Главного героя — Кевина Маккаллистера — сыграл Маколей Калкин. Продолжение фильма — "Один дома — 2. Потерянный в Нью-Йорке" — вышло на экраны в 1992 году. В этой части семья отправляется на каникулы в Майами, однако Кевин по ошибке оказывается на борту самолета в Нью-Йорк. Оказавшись в мегаполисе с деньгами и кредитными картами отца, мальчик отправляется в отель. Тем временем злоумышленники Гарри и Марви, в первой части пытавшиеся ограбить дом Маккаллистеров, совершают побег из тюрьмы и тоже приезжают в Нью-Йорк, где и сталкиваются с Кевином.

"Один дома — 2" примечателен тем, что в этом фильме появляется нынешний президент США Дональд Трамп, который исполняет роль владельца отеля.