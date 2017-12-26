СМИ: Китай опроверг сообщение о создании "горячей линии" с США по КНДР

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Военные источники в КНР опровергли информацию СМИ о том, что китайские и американские военные договорились создать "горячую линию" в Южной Корее для обмена информацией по КНДР, пишет китайская газета Global Times.

Ранее японская газета "Асахи" со ссылкой на американские источники сообщила, что США и Китай достигли договоренности о создании "горячей линии" между американскими и китайскими военными в штаб-квартире американских войск в Южной Корее для обмена информацией по КНДР. Сообщалось, что соответствующая договоренность была достигнута во время визита президента США Дональда Трампа в Китай в начале ноября этого года.

"Нет никаких прямых контактов между американскими войсками в Южной Корее и командованием Северного военного театра (округа) или другим военным органом Китая. Также нет никаких планов об установлении "горячей линии", — цитирует источника издание.

Как отмечает газета со ссылкой на анонимного военного аналитика, "фейковые новости" распространяются для того, чтобы "вбить клин между Китаем и КНДР и для того, чтобы отвлечь внимание Южной Кореи".