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В мире

В МИД РФ разочарованы решением США поставлять оружие Киеву‍

13:4426.12.2017
(обновлено: 14:05 26.12.2017)
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© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фотоСолдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия крайне разочарована тем, что США выдали одной из компаний лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. По словам статс-секретаря МИД Григория Карасина, это путь к войне, а не к миру.

Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика", — добавил он.

На прошлой неделе США одобрили коммерческие лицензии на поставки Украине оружия, в том числе и Javelin — переносных противотанковых ракетных комплексов, применяемых для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников. Однако в Госдепе уточнили, что Вашингтон не снабжает оружием Киев напрямую.

Кроме того, Канада также одобрила поставку летального оружия Украине. Тогда украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Оттаву "за мощный и своевременный сигнал поддержки".

Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В свою очередь, представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что Вашингтон выдал лицензию на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.

"Ящик Пандоры"

По словам Карасина, делая этот шаг, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и втягивают самих себя во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают его. При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага, подчеркнул дипломат.

"На Украине сейчас "трудятся" несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе — в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке", — заявил он.

Дипломат отметил, что сейчас среди украинцев отношение к событиям в Донбассе и к иностранным военным уже далеко не однозначное.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
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Также российский дипломат задался вопросом, в чьи руки попадет американское и канадское оружие.

"Не окажется, скажем, у террористов? Или, например, не будет продано предприимчивыми украинскими дельцами куда-нибудь на Ближний Восток или в иную "болезненную" прежде всего для США точку на карте мира?" — отметил Карасин.

Реакция в России

Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, противотанковые ракетные комплексы Javelin вряд ли помогут Киеву вернуть Донбасс под свой контроль. По его словам, в Вашингтоне ничего не понимают ни в Донбассе, ни в Украине, ни в самих комплексах.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что поставки оружия Украине подрывают Минские соглашения.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
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"Странно, что при этом президент США Дональд Трамп еще говорит о своем желании улучшить отношения с Россией", — отметил он.

По словам сенатора, поставки противотанковых ракет Украине неизбежно приведут к еще большему обострению ситуации на юго-востоке страны.

"Не сомневаюсь, что Киев воспримет их как безусловную поддержку своей политики. Американцы, по сути, прямо толкают украинских силовиков к войне", — убежден парламентарий.

Клинцевич считает, что сейчас не имеет принципиального значения, идет ли речь о наступательном или оборонительном вооружении.

"Важен сам факт, общая тенденция: поставки вооружения и военной техники, которые США пытались ранее всячески маскировать, становятся их официальным политическим курсом", — сказал он.

Война возобновится

Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, поставки летального оружия Украине возобновят активную фазу военных действий в Донбассе.

"Надо же понимать, что оружие поставляется явно не для того, чтобы его просто хранить. Оружие поставляется для того, чтобы оно стреляло", — сказал он.

По его словам, поставки американских, канадскиих или других западных вооружений на Украину фактически открывают двери для возобновления в Донбассе активной фазы боевых действий.

"Америка заинтересована в возобновлении войны на Украине. И главным тому свидетельством станет решение о поставке вооружения", — заключил Бондаренко.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Будущее Страны
МИД опять разочарован))
14:36
26.12.2017
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Olejeron
Зеркальный ответ: поставлять Донбассу российское оружие...
14:14
26.12.2017
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