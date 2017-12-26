Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с жертвами и разрушениями, вызванными тайфуном "Винта".

"Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном "Винта", а также масштабным пожаром, произошедшим в Вашем родном городе Давао. Особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова", — говорится в телеграмме президента РФ, размещенной во вторник на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отмечает Путин.

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, составило по меньшей мере 200 человек.