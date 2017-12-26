Из багдадской тюрьмы вызволили двух российских девочек-сирот

ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Представители чеченских властей нашли в багдадской тюрьме двух девочек из России, вывезенных родителями на подконтрольную боевикам ИГ* территорию, сообщил журналистам член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"Нам удалось освободить из женской тюрьмы в Багдаде двух девочек из Тюмени и Махачкалы — четырехлетнюю Сумайю и трехлетнюю Кевсар. Благодаря вмешательству главы Чечни, сегодня мы получили решение суда о возвращении их домой", — отметил Сабсаби.

По его словам, родители обеих девочек погибли. Уже завтра Сабсаби доставит детей рейсовым самолетом в Москву, где их встретят родные. В аэропорту девочек передадут бабушкам.

По словам Сабсаби, в женской тюрьме Багдада содержатся 69 женщин и 108 детей из России. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. По словам сенатора, процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась: всех находящихся в тюрьме женщин, достигших 14 лет, обвиняют в терроризме и незаконном пересечении иракской границы. Их судьба определится после решения багдадского суда.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что в одном из иракских лагерей обнаружили группу россиян из 13 женщин и 28 детей. В середине прошлой недели Сабсаби удалось вывезти и передать родным одну заключенную — трехлетнюю сироту из Дагестана. Две девочки, вызволенные сегодня, тоже были в этом списке.

*Террористическая организация, запрещенная в России.